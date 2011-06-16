Разработка банковского ПО

Форма разработки

Динамические библиотеки (dll) в соответствии со стандартами разработки Заказчика. В соответствии с предоставляемыми стандартами разработки серверной и клиентской частей кода и присоединяемыми едиными модулями разрабатывается dll с интерфейсом вызовов, указанным в ТЗ.

Описание

Каждая Dll представляет собой АРМ или присоединяемую часть АРМа. Исполнителю предоставляется:

* Наименование СХЕМЫ ORACLE для разработки серверной части.

* ErWin схема, Содержащая основные таблицы, как уже присутствующие в БД так и планитующиеся к созданию в ходе разработки Исполнителем Задания

* Стандарты разработки серверной и клиентской части кода

* Рабочий пример, содержащий методики использования компонент, порядок их применения и стиль написания.

* ТЗ, которое в себя включает:

o Описание процесса

o Бизнес-схему, если необходимо

o Все печатные формы, если необходимо,

o Алгоритмы расчета, если необходимо,

o Вызываемые функции ядра "OraBank", если необходимо,

o

Интерфейсы вызовов справочников, если необходимо