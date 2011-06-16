Разработка банковского ПО

Частному кабинету по оказанию медицинских услуг требуется программа по ведению карточек больных, а также расчету % от оплаченных услуг докторам проводившим процедуру и докторам назначившим ее.
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Форма разработки
Динамические библиотеки (dll) в соответствии со стандартами разработки Заказчика. В соответствии с предоставляемыми стандартами разработки серверной и клиентской частей кода и присоединяемыми едиными модулями разрабатывается dll с интерфейсом вызовов, указанным в ТЗ.
Описание
Каждая Dll представляет собой АРМ или присоединяемую часть АРМа. Исполнителю предоставляется:
* Наименование СХЕМЫ ORACLE для разработки серверной части.
* ErWin схема, Содержащая основные таблицы, как уже присутствующие в БД так и планитующиеся к созданию в ходе разработки Исполнителем Задания
* Стандарты разработки серверной и клиентской части кода
* Рабочий пример, содержащий методики использования компонент, порядок их применения и стиль написания.
* ТЗ, которое в себя включает:
o Описание процесса
o Бизнес-схему, если необходимо
o Все печатные формы, если необходимо,
o Алгоритмы расчета, если необходимо,
o Вызываемые функции ядра "OraBank", если необходимо,
o
Интерфейсы вызовов справочников, если необходимо
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