Разработка SEО плагина/расширения для браузера

$500
Прикладное ПОЗакрыт3 заявки171 просмотр
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Сабж.

Требуется программист для разработки плагина для браузера (IE, Mozilla, Chronium).

Обязателен опыт разработок расширений/дополнений (нужно показать готовые работы).

В сообщении указывайте свой часовой рейт.

ТЗ/кейсы будут предоставлены после беседы, и только одному человеку.

Regards,

Evgeny D.Smirnoff, The Folks Design Studio

E-mail: [email protected]

Home page: http://viaset.ru

ICQ: 249-755-113

Skype: john-crazy

Mobile ph: +7 906 405 05 10

LiveJournal: http://evgenysmirnoff.livejournal.com/

13 лет назад
jc13
50 летРоссия
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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