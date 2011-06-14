Программа для формирования сводного прайс листа

Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры! Если не особо вдаваться в подробности то суть дела такая.

Есть интернет-магазин на joomla+virtuemart. Есть несколько поставщиков, которые высылают практически ежедневно прайсы различного формата.

Необходима программа решающая следующие задачи:

- сравнение прайсов от одного поставщика на предмет изменения цен и позиций;

- выявление пересекающихся позиций в прайсах разных поставщиков;

- формирование сводного прайслиста на основе прайсов поставщиков;

- экспорт данных в формает xls и csv для последующей загрузки в virtuemart

Собственно все. Жду ваших предложений.