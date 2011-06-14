Программа для формирования сводного прайс листа

Нужно оконное приложение для веб-камеры с механическим приводом (Logitech Orbit MP p\n 861305). Имеется консольное приложение, управляющее мотором при помощи нажатий на стрелки клавиатуры, а также исходники окна захвата видео (не факт, что работающие). Оконное ...
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Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры! Если не особо вдаваться в подробности то суть дела такая.
Есть интернет-магазин на joomla+virtuemart. Есть несколько поставщиков, которые высылают практически ежедневно прайсы различного формата.
Необходима программа решающая следующие задачи:
- сравнение прайсов от одного поставщика на предмет изменения цен и позиций;
- выявление пересекающихся позиций в прайсах разных поставщиков;
- формирование сводного прайслиста на основе прайсов поставщиков;
- экспорт данных в формает xls и csv для последующей загрузки в virtuemart
Собственно все. Жду ваших предложений.
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