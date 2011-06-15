Нужно перевести код с Си++ на PHP. Лишь СИ++ код в пхп - работоспособность при переносе проекта НЕ НУЖНА.

Лишь сам факт переписки нужен. Перегнать нужно один класс всего "GenAlgoritm".

Все фукции заменить аналогичными - только пхп-шные

Нужно переписать "Листинг класса GenAlgoritm". В конце прилагаемого файла. 4 страницы

срок 1-2 дня

ICQ: 380945346