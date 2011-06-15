Перевести код с Си++ на PHP

$35
Прикладное ПОЗавершен3 заявки175 просмотров
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Нужно перевести код с Си++ на PHP. Лишь СИ++ код в пхп - работоспособность при переносе проекта НЕ НУЖНА.

Лишь сам факт переписки нужен. Перегнать нужно один класс всего "GenAlgoritm".

Все фукции заменить аналогичными - только пхп-шные

Нужно переписать "Листинг класса GenAlgoritm". В конце прилагаемого файла. 4 страницы

срок 1-2 дня

ICQ: 380945346

PHP
13 лет назад
LiderJob
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
KoXGen
Кирилл 
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$20
1 день
Все в срок и профессионально. Доволен. Рекомендую. Спасибо
Очень хороший заказчик. Оплата без задержек и в полном объеме. Надеюсь на продолжение сотрудничества.
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