Нужно доработать функционал программки.

Прикладное ПОЗавершен8 заявок478 просмотров
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Программа написана на WPF и C#.

Нужно добавить:

- Пропорциональное изменение размера изображения в пикселях (нужен стандарт - не важно какая высота, но ширина должна быть 600px).

- Изменение DPI изображения (нужно 96 DPI).

- Желательно адаптировать програмульку к запуску в среде windows 7 (сейчас запускается только в XP)

В прикрепленном архиве рабочая версия + исходники.

Если лень ковыряться в чужом коде, можно предложить написать программку заново. С адекватной на это ценой.

13 лет назад
likaangel
Лика 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
Выбранный исполнитель
binko
32 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 отзывов
13 лет назад
$15
1 день
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