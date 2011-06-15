Нужно доработать функционал программки.

Программа написана на WPF и C#.

Нужно добавить:

- Пропорциональное изменение размера изображения в пикселях (нужен стандарт - не важно какая высота, но ширина должна быть 600px).

- Изменение DPI изображения (нужно 96 DPI).

- Желательно адаптировать програмульку к запуску в среде windows 7 (сейчас запускается только в XP)

В прикрепленном архиве рабочая версия + исходники.

Если лень ковыряться в чужом коде, можно предложить написать программку заново. С адекватной на это ценой.