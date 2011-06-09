Распознание видео

Прикладное ПОЗакрыт1 заявка194 просмотра
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Всем привет,

Хочу найти исполнителя, который сможет и ужа сталкивался с:

1. запись видео по расписанию (не обязательно)

2. из общего времени записи выделять заданные загружанные части видео (до 30 сек)

3. определение аудио видео фрагментов

13 лет назад
bakiev
Ринат 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
2 отзыва
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