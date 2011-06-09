Небольшое программка в Excel

Написать программу на языке VBA (Excel), которая вводит исходные данные, выполняет расчеты и выводит на экран. + к этому произвести объяснение работы программы по образцу (со скриншотами) Ссылка на скачивание примера: http://narod.ru/disk/15494202001/kurs-1.doc.html

Сделать нужно сегодня...

Само задание:

На складе зерна имеются запасы 5 сортов. За каждый рабочий день (в течение 7 дней) отгружалось некоторое количество зерна каждого сорта. Цена не меняется.

Написать программу на языке VBA, которая вводит исходные данные, выполняет расчеты и выводит на экран:

исходные данные в виде таблицы, где перечислены названия сортов зерна, цена 1 килограмма зерна каждого сорта, количество отгруженного зерна за день в центнерах;

количество отгруженного зерна каждого сорта за неделю;

общая стоимость всего количества отгруженного зерна за день;

общая стоимость всего количества отгруженного зерна за неделю;

наименование сорта зерна, пользующегося наибольшим спросом.