Небольшое программка в Excel

Прикладное ПОЗавершен1 заявка194 просмотра
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Написать программу на языке VBA (Excel), которая вводит исходные данные, выполняет расчеты и выводит на экран. + к этому произвести объяснение работы программы по образцу (со скриншотами) Ссылка на скачивание примера: http://narod.ru/disk/15494202001/kurs-1.doc.html

Сделать нужно сегодня...

Само задание:

На складе зерна имеются запасы 5 сортов. За каждый рабочий день (в течение 7 дней) отгружалось некоторое количество зерна каждого сорта. Цена не меняется.

Написать программу на языке VBA, которая вводит исходные данные, выполняет расчеты и выводит на экран:

исходные данные в виде таблицы, где перечислены названия сортов зерна, цена 1 килограмма зерна каждого сорта, количество отгруженного зерна за день в центнерах;

количество отгруженного зерна каждого сорта за неделю;

общая стоимость всего количества отгруженного зерна за день;

общая стоимость всего количества отгруженного зерна за неделю;

наименование сорта зерна, пользующегося наибольшим спросом.

13 лет назад
masha-cam
Мария 
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
2 отзыва(-1)
Выбранный исполнитель
softi-biz
Сергей 
34 годаБеларусь
14 лет в сервисе
Был
3 дня назад
13 лет назад
$28
2 дня
Просто молодец.. сделал раньше срока... сотрудничаем по другим проектам дальше!!!
Хороший заказчик.
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