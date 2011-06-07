Функция экспорта в livejournal на C#

Нужно разработать программу (или продать уже готовую), которая помогала бы автоматизировать процесс размещения объявлений на федеральных сайтах типа: www.avito.ru www.irr.ru www.olx.ru www.slando.ru Планируется размещать одни и те же объявления, предназначенные только для разных регионов. Конкретно: забиваем 1 объявление и оно ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо написать функцию экспорта в livejournal. Функции передаются:
- Название поста
- Содержимое поста
- Теги поста
- Логин пользователя
- Пароль пользователя
- Прокси сервер (чтобы поддерживалась возможность публикации через прокси, но по умолчанию должно работать без)
При удачном завершении функции возвращаем true, при неудачной публикации false. В функции обязательно нужно использовать обработчики исключений.
Публикация должна происходить от текущей даты и времени.
Реализация C# под .NET2.0. Нужно сделать через интерфейс удаленной публикации вроде MetaWeblog.
Для демонстрации набросать очень простенький интерфейс, чтобы можно было ввести все параметры функции, нажать кнопку отправить, затем перейти на блог и увидеть как произошла публикация. Исходный код должен быть хорошо прокомментирован.
Оплата по факту выполнения задачи. Вы мне присылаете исполняемый файл, я проверяю работоспособность, если все нормально – оплачиваю и вы мне высылаете исходный код.
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