Функция экспорта в livejournal на C#

Необходимо написать функцию экспорта в livejournal. Функции передаются:

- Название поста

- Содержимое поста

- Теги поста

- Логин пользователя

- Пароль пользователя

- Прокси сервер (чтобы поддерживалась возможность публикации через прокси, но по умолчанию должно работать без)

При удачном завершении функции возвращаем true, при неудачной публикации false. В функции обязательно нужно использовать обработчики исключений.

Публикация должна происходить от текущей даты и времени.

Реализация C# под .NET2.0. Нужно сделать через интерфейс удаленной публикации вроде MetaWeblog.

Для демонстрации набросать очень простенький интерфейс, чтобы можно было ввести все параметры функции, нажать кнопку отправить, затем перейти на блог и увидеть как произошла публикация. Исходный код должен быть хорошо прокомментирован.

Оплата по факту выполнения задачи. Вы мне присылаете исполняемый файл, я проверяю работоспособность, если все нормально – оплачиваю и вы мне высылаете исходный код.