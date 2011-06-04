Разработка класса на Delphi для работы с ЖЖ

Имеются 2 Веб камеры подключенные в USB необходимо получить 9 массивов: var R1,G1,B1 : Array [X,Y] Of Byte R2,G2,B2 : Array [X,Y] Of Byte R3,G3,B3 : Array [X,Y] Of Byte массивы R1,G1,B1 возвращают соответствено, красный, ...
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На Delphi 6/7 необходимо реализовать класс для работы с API ЖЖ (http://www.livejournal.com/doc/server/index.html) и написать простую программу, показывающую как этот класс работает. Работу с HTTP протоколом реализовать либо с помощью компонентов ICS либо Synaps.
Подробное ТЗ в приложении.
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