Разработка класса на Delphi для работы с ЖЖ

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На Delphi 6/7 необходимо реализовать класс для работы с API ЖЖ (http://www.livejournal.com/doc/server/index.html) и написать простую программу, показывающую как этот класс работает. Работу с HTTP протоколом реализовать либо с помощью компонентов ICS либо Synaps.

Подробное ТЗ в приложении.

Delphi
13 лет назад
leonidus
42 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
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