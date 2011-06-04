Создание приложений для VK, FBook, Odnoklassniki

Прикладное ПОЗакрыт1 заявка153 просмотра
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Внимание - ТОЛЬКО КИЕВ.

Необходима разработка приложений уже созданного вебсайта. Подразумевается обмен информацией между сервером сайта и серверами сетей в обоих направлениях.

Нужны люди, которые, применив ОПЫТ, быстро и качественно реализуют задачу. Обязательны регулярные встречи на протяжении проекта.

Со своей стороны

- предоставим подробное техническое задание

- окажем необходимое содействие в процессе разработки

- своевременно согласно оформленным в договоре договоренностям оплатим услуги.

Предложения присылайте, пожалуйста, в проект или ЛС.

13 лет назад
iwobobul
Bobul Iwo 
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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