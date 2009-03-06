iwobobul

Bobul Iwo iwobobul

 
40 летУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Люблю людей, любящих свое дело.

  • Создание приложений для VK, FBook, Odnoklassniki

    Внимание - ТОЛЬКО КИЕВ. Необходима разработка приложений уже созданного вебсайта. Подразумевается обмен информацией между сервером сайта и серверами сетей в обоих направлениях. Нужны люди, которые, применив ОПЫТ, быстро и качественно реализуют задачу. Обязательны регулярные встречи на ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Ограниченный конкурс на разработку лого и визитки.

    $150

    Итак, конкурс закрыт. Итоги следующие. Отмечу работы, которые, на наш взгляд, наиболее близко отразили то, что мы хотели увидеть. Это последняя работа Елены и работа Златы. При этом ни одна из предложенных работ нам не ...

    Логотипы и Знаки8 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Разработка Flash-карты Киева

    Тип проекта изменен на "тендер". Карта районов Киева. При наведении мыши один из районов, выделяется цветом. Элементы управления: • XML – конфиг; • Возможность задать цвет (Hex): - карты - выбранного района - текста названия района - текста названия ...

    Flash
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Флеш карта Киева

    Карта районов Киева. При наведении мыши один из районов, выделяется цветом. Элементы управления: 1. XML – конфиг  Возможность задать цвет (Hex) - Карты - Выбранного района - Цвет текста названия района - Цвет текста названия района при выборе этого ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад