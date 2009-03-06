Внимание - ТОЛЬКО КИЕВ. Необходима разработка приложений уже созданного вебсайта. Подразумевается обмен информацией между сервером сайта и серверами сетей в обоих направлениях. Нужны люди, которые, применив ОПЫТ, быстро и качественно реализуют задачу. Обязательны регулярные встречи на ...
- Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $150
Итак, конкурс закрыт. Итоги следующие. Отмечу работы, которые, на наш взгляд, наиболее близко отразили то, что мы хотели увидеть. Это последняя работа Елены и работа Златы. При этом ни одна из предложенных работ нам не ...Логотипы и Знаки8 заявокЗакрыт15 лет назад
Тип проекта изменен на "тендер". Карта районов Киева. При наведении мыши один из районов, выделяется цветом. Элементы управления: • XML – конфиг; • Возможность задать цвет (Hex): - карты - выбранного района - текста названия района - текста названия ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Карта районов Киева. При наведении мыши один из районов, выделяется цветом. Элементы управления: 1. XML – конфиг Возможность задать цвет (Hex) - Карты - Выбранного района - Цвет текста названия района - Цвет текста названия района при выборе этого ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад