Формирование и расчёт пересечения множеств

Срок 1 день. Оплата WM. тема: Учет сырья и материалов на предприятии АПК. Именно АПК ли с\х. база должна закупать материалы на стороне и пускать в производство. Например, семена для посадки, доски для строительства загона какого-нибудь. Также что бы ...