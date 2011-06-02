Необходимо сделать программу автоконфигуратор системных блоков.

Тоесть имеется список комплектующих и цен (процессоры, видеокарты и т.д). В программе указываются зависимости тоесть например какую материнскую платы какими процессорами можно комплектовать, какими видеокартами и т.д. У каждого комплектующего могут быть свои характеристики (например у видеокарт это слот agp,pci или pci-e). И программа должна составить все возможные комбинации конфигураций с возможностью выставления условий конфигураций например максимальная цена или объем оперативной памяти или мощность блока питания (берется из параметров комплектующих) и так далее. Возможность указывать из каких именно типов комплектующих бужет составлена конфигурация. Например она может состоять только из корпуса и материнки или же может быть полной (корпус, материнка, hdd, привод и т.д.)

Желательна сортировка комплектующих по параметрам в том числе при составлении ассоциаций, например например имеется мать с поддержкой только память ddr3, так вот, сортируем память по типу памяти и привязываем к матери только ddr3.

EXCEL Импорт и экспорт комплектующих, их параметров и составленных конфигураций.

Оплат а по факту выполнения.