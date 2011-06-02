Тема: Разработка системы Институт - декан. Задание - Создать программу для институтов( см. сайты институтов в инете). Цель- 1. учебный план 2. журнал успеваемости. сделать программу .Язык Visual Studio
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Необходимо сделать программу автоконфигуратор системных блоков.
Тоесть имеется список комплектующих и цен (процессоры, видеокарты и т.д). В программе указываются зависимости тоесть например какую материнскую платы какими процессорами можно комплектовать, какими видеокартами и т.д. У каждого комплектующего могут быть свои характеристики (например у видеокарт это слот agp,pci или pci-e). И программа должна составить все возможные комбинации конфигураций с возможностью выставления условий конфигураций например максимальная цена или объем оперативной памяти или мощность блока питания (берется из параметров комплектующих) и так далее. Возможность указывать из каких именно типов комплектующих бужет составлена конфигурация. Например она может состоять только из корпуса и материнки или же может быть полной (корпус, материнка, hdd, привод и т.д.)
Желательна сортировка комплектующих по параметрам в том числе при составлении ассоциаций, например например имеется мать с поддержкой только память ddr3, так вот, сортируем память по типу памяти и привязываем к матери только ddr3.
EXCEL Импорт и экспорт комплектующих, их параметров и составленных конфигураций.
Оплат а по факту выполнения.
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