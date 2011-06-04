Веб камера. Directshow

Имеются 2 Веб камеры подключенные в USB

необходимо получить 9 массивов:

var

R1,G1,B1 : Array [X,Y] Of Byte

R2,G2,B2 : Array [X,Y] Of Byte

R3,G3,B3 : Array [X,Y] Of Byte

массивы R1,G1,B1 возвращают соответствено, красный, зеленый и синий цвет точки в координатах X, Y c первой камеры

А R2,G2,B2 - красный, зеленый и синий цвет точки в координатах X, Y со второй.

Также на экране должны выводится 2 окошка с изображениями с камер и одно для вывода массива R3,G3,B3.

При введении значений в массив R3,G3,B3 в 3 окошке графически отображаются эти значеня, например выражение R[245,345]=255;B[245,345]=255 в программе, выведет на 3 окошко фиолетовую точку с координатами 245,345.

Массивы R1,G1,B1,R2,G2,B2 никуда выводить не нужно, они должны быть только в памяти.

Разрешение камер - 640х480. Глубина цвета - 255 на каждый цвет.

Нужна скомпилированная программа и исходники, в DELPHI , со всем необходимым. Цена вопроса 20$

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