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Отзывы заказчиков
$20
2 балла
7 лет назад
отклонено
Ответный отзыв
Было приятно поработать. предоплата и своевременная оплата - все по честному. рекомендую.
$40
10 баллов
10 лет назад
Ответный отзыв
Рекомендую
$20
10 баллов
11 лет назад
Delphi
Все сделано как надо
Ответный отзыв
Заказчик предельно ясно ставит задачу. Оплата труда своевременная. Грамотное и приятное общение. Рекомендую
$3
10 баллов
11 лет назад
Работа была сделана качественно и в срок.
Ответный отзыв
Был рад помочь
$60
10 баллов
13 лет назад
Delphi
Работа выполнены в полном объеме, все пожелания и предложения учтены. Однозначно положительные эмоции после работы с ним. Если ещё понадобятся услуги в программировании на delphi, то обязательно обращусь именно к нему в первую очередь. Советую. человек знает свое дело. Даешь тз - дает результат!
Ответный отзыв
Своевременная оплата, справедливые требования. Рекомендую