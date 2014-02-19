alexey_k_v

Алексей alexey_k_v

 
44 года
19 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Отзывы заказчиков

ktt
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$20
2 балла
7 лет назад
Приложение - поиск группы файлов
отклонено
Было приятно поработать. предоплата и своевременная оплата - все по честному. рекомендую.
Ответный отзыв
takoe
43 года
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$40
10 баллов
10 лет назад
Программа автоматического размещения объявлений
Все отлично
Рекомендую
Ответный отзыв
lawday
Сергей 
51 год
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Программа на Delphi 2009 по подсчету голосов
Delphi
Все сделано как надо
Заказчик предельно ясно ставит задачу. Оплата труда своевременная. Грамотное и приятное общение. Рекомендую
Ответный отзыв
dmtv
59 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$3
10 баллов
11 лет назад
Извлечение данных
Работа была сделана качественно и в срок.
Был рад помочь
Ответный отзыв
xaweleon
Сергей 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$60
10 баллов
13 лет назад
Создание программы проведения тестов для студентов
Delphi
Работа выполнены в полном объеме, все пожелания и предложения учтены. Однозначно положительные эмоции после работы с ним. Если ещё понадобятся услуги в программировании на delphi, то обязательно обращусь именно к нему в первую очередь. Советую. человек знает свое дело. Даешь тз - дает результат!
Своевременная оплата, справедливые требования. Рекомендую
Ответный отзыв
Показать больше отзывов