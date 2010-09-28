Добрый день Необходимо разработать веб-часть проекта автоматизированной печати - Личный кабинет пользователя Задание во вложение
Выпускник Одесского национального политехнического университета, института компьютерных систем, кафедры системное программное обеспечение. Имею диплом магистра компьютерных наук с отличием.
В настоящее время занимаюсь разработкой прикладного и системного программного обеспечения, а также приложений баз данных на заказ.
Опыт работы более 11 лет.
Ответственность, исполнительность, профессионализм, использование передовых технологий и индивидуальный подход к заказчику - вот основные критерии работы
В список предоставляемых услуг входит анализ бизнес-процессов, составление технических заданий (ТЗ), разработка программного обеспечения любой сложности на заказ, автоматизация бизнеса и др.
Работы выполняются в средах:
- Borland Developer Studio
- Borland Delphi 5-7
- Borland С++ Builder 5-6
- Microsoft Visual Studio
Используемые языки програмирования:
1) Основной Delphi
2) C/C++
3) PHP
Специализация
1) Прикладное прогрммирование/автоматизация
2) Системное программирование
- определение параметров системы
- написание/управление служб(ами) Windows NT
- написание планировщиков
- работа с внешними устройствами
- работа с портами ввода/вывода в ОС Windows 95, 98, ME, 2000, XP, 2003
- файловой системой
- резервное копирование данных
3) Приложения Баз Данных
4) Сетевое программирование
5) Защита информации
- шифрование данных
- защита ПО от несанкционированного использования используя привязку к аппаратной/программной среде
6) Анализ данных
- разбор текстовых данных разных форматов
- парсирование произвольных документов
7) Мультимедиа
8) нейросетевые алгоритмы
- анализ
- классификация
- прогнозирование
9) создание веб-сайтов
10) профессиональные консультации
Проектирование и разработка баз данных и приложений для БД
Практический опыт работы с СУБД:
1) Microsoft SQL
2) Microsoft Access
3) MySQL
4) Paradox
5) Oracle
Знание и практическое использование Microsoft .Net, WinApi, COM, ADO, Windows Management Instrumentation, ToolHelp32 API, Browser Helper Object API, Win Sock, Direct X.
Опыт работы с внешними устройствами:
- USB устройства (определение/управление/безопасное отключение)
- платы цифрового ввода-вывода (www.advantech.ru и других производителей)
- валидаторы купюр - Cash Code, MEI Cashflow, ICT, NV
- картридеры, картораспределители (диспенсеры) www.china-creator.com, Телекарт-Прибор
- счетчики электрической энергии (Энергия-9, Elgama, Энергомера)
- термопринтеры (Custom.biz)
Написание программ для работы с бесконтактными картами
Опыт подбора оборудования для музыкальных автоматов, автоматов пополнения счета
ВЫПОЛНЕННЫЕ ПРОЕКТЫ:
Программное обеспечение для Фотокабин
Программное обеспечение для платежных терминалов
User Activity Monitor - мониторинг активности пользователя на рабочем месте
Synonymizer - Программа предназначена для уникализации текстового контента путем замены слов с использованием словаря синонимов и других методов уникализации (замена, перестановка букв, расстановка переносов).
Prices Manager - многофункциональная и простая в использовании система обработки, анализа, хранения и использования информации загруженной из прайс-листов различных форматов.
Guard - программно-аппаратный комплекс по контролю доступа с использованием турникетов
программа Easy Rip/Easy Audio Converter - копирование AudioCD в указанный аудиоформат/перекодировщик аудиоформатов
программа DialUp Monitor - мониторинг модемных подключений
программа LEPlayer - музыкальный проигрыватель/редактор тэгов/радио сервер/поиск музыки
программа Easy BackUp - резервное копирование файлов/реестра + очистка системы от мусора
программа Easy System Discover - получение информации о системе: BIOS, процессор, переферия
программа HDDMonitor - информация о HDD - включая системные параметры - температуру, состояние, время работы
программа для классификации текстовой информации с использованием SOM
программы для прогнозирования объемов подаж, по данным за ранние периоды с использованием нейронной сети
программа Pifagor - построение квадрата Пифагора для заданной даты рождения и расшифровка полученных значений
программа Alarm - симпатичный будильник
большое количество парсеров HTML-страниц, текстовых документов, почтовых сообщений
программы по печати документов, включая отдельных страниц XLS
сетевые утилиты
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