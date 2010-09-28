Профессиональная разработка ПО и веб-сайтов на заказ

Выпускник Одесского национального политехнического университета, института компьютерных систем, кафедры системное программное обеспечение. Имею диплом магистра компьютерных наук с отличием.

В настоящее время занимаюсь разработкой прикладного и системного программного обеспечения, а также приложений баз данных на заказ.

Опыт работы более 11 лет.

Ответственность, исполнительность, профессионализм, использование передовых технологий и индивидуальный подход к заказчику - вот основные критерии работы

В список предоставляемых услуг входит анализ бизнес-процессов, составление технических заданий (ТЗ), разработка программного обеспечения любой сложности на заказ, автоматизация бизнеса и др.

Работы выполняются в средах:

- Borland Developer Studio

- Borland Delphi 5-7

- Borland С++ Builder 5-6

- Microsoft Visual Studio

Используемые языки програмирования:

1) Основной Delphi

2) C/C++

3) PHP

Специализация

1) Прикладное прогрммирование/автоматизация

2) Системное программирование

- определение параметров системы

- написание/управление служб(ами) Windows NT

- написание планировщиков

- работа с внешними устройствами

- работа с портами ввода/вывода в ОС Windows 95, 98, ME, 2000, XP, 2003

- файловой системой

- резервное копирование данных

3) Приложения Баз Данных

4) Сетевое программирование

5) Защита информации

- шифрование данных

- защита ПО от несанкционированного использования используя привязку к аппаратной/программной среде

6) Анализ данных

- разбор текстовых данных разных форматов

- парсирование произвольных документов

7) Мультимедиа

8) нейросетевые алгоритмы

- анализ

- классификация

- прогнозирование

9) создание веб-сайтов

10) профессиональные консультации

Проектирование и разработка баз данных и приложений для БД

Практический опыт работы с СУБД:

1) Microsoft SQL

2) Microsoft Access

3) MySQL

4) Paradox

5) Oracle

Знание и практическое использование Microsoft .Net, WinApi, COM, ADO, Windows Management Instrumentation, ToolHelp32 API, Browser Helper Object API, Win Sock, Direct X.

Опыт работы с внешними устройствами:

- USB устройства (определение/управление/безопасное отключение)

- платы цифрового ввода-вывода (www.advantech.ru и других производителей)

- валидаторы купюр - Cash Code, MEI Cashflow, ICT, NV

- картридеры, картораспределители (диспенсеры) www.china-creator.com, Телекарт-Прибор

- счетчики электрической энергии (Энергия-9, Elgama, Энергомера)

- термопринтеры (Custom.biz)

Написание программ для работы с бесконтактными картами

Опыт подбора оборудования для музыкальных автоматов, автоматов пополнения счета

ВЫПОЛНЕННЫЕ ПРОЕКТЫ:

Программное обеспечение для Фотокабин

Программное обеспечение для платежных терминалов

User Activity Monitor - мониторинг активности пользователя на рабочем месте

Synonymizer - Программа предназначена для уникализации текстового контента путем замены слов с использованием словаря синонимов и других методов уникализации (замена, перестановка букв, расстановка переносов).

Prices Manager - многофункциональная и простая в использовании система обработки, анализа, хранения и использования информации загруженной из прайс-листов различных форматов.

Guard - программно-аппаратный комплекс по контролю доступа с использованием турникетов

программа Easy Rip/Easy Audio Converter - копирование AudioCD в указанный аудиоформат/перекодировщик аудиоформатов

программа DialUp Monitor - мониторинг модемных подключений

программа LEPlayer - музыкальный проигрыватель/редактор тэгов/радио сервер/поиск музыки

программа Easy BackUp - резервное копирование файлов/реестра + очистка системы от мусора

программа Easy System Discover - получение информации о системе: BIOS, процессор, переферия

программа HDDMonitor - информация о HDD - включая системные параметры - температуру, состояние, время работы

программа для классификации текстовой информации с использованием SOM

программы для прогнозирования объемов подаж, по данным за ранние периоды с использованием нейронной сети

программа Pifagor - построение квадрата Пифагора для заданной даты рождения и расшифровка полученных значений

программа Alarm - симпатичный будильник

большое количество парсеров HTML-страниц, текстовых документов, почтовых сообщений

программы по печати документов, включая отдельных страниц XLS

сетевые утилиты