Постинг фото в Одноклассники Delphi

Всем привет. Нужен ответственный и порядочный человек, который не собирается пропадать и готов к долгосрочному сотрудничеству. Суть проекта, есть рабочий сайт, необходимо изменить структуру главной страницы в соответствие с дизайном. Макет главной страницы есть. Техническое ...