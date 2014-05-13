Постинг фото в Одноклассники Delphi

В кратце: учет товара по партиям и складам. приход-расход товара. перемещение, списание, инвентаризация контроль оплаты, учет наличности в кассе. различные права и интерфейсы пользователей. есть фреймворк для интерфейса. уже проще. реализация с использованием php, jquery, js, ajax, mysql желательно на ...
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Используя библиотеку Synapse http://synapse.ararat.cz на основе VK API реализовать функцию
function PostPhoto (Login, Password, PhotoPath: String): Integer;
Функция выполняет следующие действия
- Осуществляет авторизацию пользователя в Одноклассники используя Login, Password
- Осуществляет постинг фотографии расположенной на компьютере по пути PhotoPath в альбом авторизованного пользователя.
- Осуществляется выход из аккаунта
Возвращаемые значения — коды ошибок.
0 — нет ошибок
1 — не удалось авторизоваться
2 — не удалось запостить
…
Реализация Delphi 7
Просьба отписываться только разработчикам, имеющим реальный опыт работы с API данной соцсети.
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