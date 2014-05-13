Постинг фото в Одноклассники Delphi

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка86 просмотров
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Используя библиотеку Synapse http://synapse.ararat.cz на основе VK API реализовать функцию

function PostPhoto (Login, Password, PhotoPath: String): Integer;

Функция выполняет следующие действия

- Осуществляет авторизацию пользователя в Одноклассники используя Login, Password

- Осуществляет постинг фотографии расположенной на компьютере по пути PhotoPath в альбом авторизованного пользователя.

- Осуществляется выход из аккаунта

Возвращаемые значения — коды ошибок.

0 — нет ошибок

1 — не удалось авторизоваться

2 — не удалось запостить

Реализация Delphi 7

Просьба отписываться только разработчикам, имеющим реальный опыт работы с API данной соцсети.

Delphi
10 лет назад
EASoft
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад