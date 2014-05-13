Доработать облако тегов WebAsyst

Есть только свёрстанный сайт. Нужно написать все модули. Авторизация, Добавления, удаления, редактирования товаров и услуг. Провидения и списания товара/услуги во время продажи, одновременно зачислять % от оказания услуги /продажи на зарплату сотрудникам которые находятся на ...