Доработать облако тегов WebAsyst

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка131 просмотр
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Нужно доработать стандартное облако тегов Webasyst`a. Подробное тз во вложении.

10 лет назад
CTO_KOTOB
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 часов назад
Выбранный исполнитель
onebillion
Громов 
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$150
3 дня
Взял деньги и пропал.
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