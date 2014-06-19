onebillion

Громов onebillion

 
34 годаУкраина/Николаев
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад

PHP, JS, HTML5

Frameworks: CodeIgniter, Yii, Symfony, jQuery

CMS: Opencart, Joomla, Wordpress, Webasyst, Битрикс etc.

Оптимизация *nix серверов под приложения.

- разработка решений для бизнеса

- разработка кабинетов, CRM, CMS

- разработка сложных парсеров

- модификации ядра

- доработка функционала самописных систем

- подгонка функционала под ТЗ

PHPJavascriptWordPressOpenCartHTMLJoomlajQueryБитриксWebasystYiiSymfonyCodeIgniter
Отзывы заказчиков
CTO_KOTOB
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 дней назад
$150
5 баллов
10 лет назад
Доработать облако тегов WebAsyst
Взял деньги и пропал.
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $100
от 1 дня
#1736
Интернет-магазины
нет отзывов
от $100
от 1 дня
#1892
Системы управления (CMS)
1 отзыв(-1)
от $100
от 1 дня
#2384
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $100
от 1 дня
#3575
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $100
от 1 дня
#3819
Веб-программирование
1 отзыв(-1)
от $100
от 1 дня
#5107
HTML-верстка
нет отзывов
от $100
от 1 дня
#7468
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