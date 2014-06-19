PHP, JS, HTML5
Frameworks: CodeIgniter, Yii, Symfony, jQuery
CMS: Opencart, Joomla, Wordpress, Webasyst, Битрикс etc.
Оптимизация *nix серверов под приложения.
- разработка решений для бизнеса
- разработка кабинетов, CRM, CMS
- разработка сложных парсеров
- модификации ядра
- доработка функционала самописных систем
- подгонка функционала под ТЗ
Отзывы заказчиков
$150
5 баллов
10 лет назад
Взял деньги и пропал.
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $100
от 1 дня
#1736
Интернет-магазины
нет отзывов
от $100
от 1 дня
#1892
Системы управления (CMS)
1 отзыв(-1)
от $100
от 1 дня
#2384
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $100
от 1 дня
#3575
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $100
от 1 дня
#3819
Веб-программирование
1 отзыв(-1)
от $100
от 1 дня
#5107
HTML-верстка
нет отзывов
от $100
от 1 дня
#7468