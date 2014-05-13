Требуется Веб-разработчик

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка119 просмотров
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- портфолио

- уверенное владение PHP, SQL, HTML, CSS, JavaScript (AJAX), jQuery;

- хорошее понимание основных шаблонов проектирования, а также модели MVC;

- умение работать с Git;

- опыт работы с Memcache, Apache, Nginx, Sphinx, Node.js, фреймворками (предпочтительно Yii), знание командной строки Unix, Node.js

- коммуникабельность, ответственность, стрессоустойчивость, исполнительность.

- с опытом работы от 2-х лет

10 лет назад
YuliaMarkova
Юлия 
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
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