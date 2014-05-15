Внести правки на сайт

$500
Веб-программированиеЗакрыт9 заявок262 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно внести правки на сайте http://vrblog.ru. Сайт работает под этим движком http://www.kernel-video-sharing.com/ru/

Движок с открытым кодом. Документация есть на сайте

ТЗ по правкам в прикрепленном файле.

Пункт с редактором видео рассматривается отдельно.

10 лет назад
milaraiba
Валерий 
38 летГрузия
12 лет в сервисе
Был
6 дней назад
  • Похожие заказы

  • Написать панель управления

    $1000

    Нужен РНРшник! Полное ТЗ после "собеседования". Есть сервера, которые будут принимать от нашего сайта различные GET запросы. С пополненным балансом, юзер в своей пользовательской части ("личный кабинет") может сгенерировать кастомную услугу, отправить запрос (от выбора ...

    Веб-программирование14 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доделать корзину на сайте. Drupal 6.

    $100

    Необходимо доделать функционал корзины на сайте tprostor.ru (http://www.tprostor.ru/price/search, Drupal, модуль во вложении, из корзины заявка должна уходить на нашу почту в формате xls, и по отдельной кнопке клиенту). Сделать примерно как на uralmob.ru, только при ...

    Drupal
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создать сайт

    Купил 4 сайта без домена. Туристическая тематика. Нужно залить весь контент на один, настроить и залить на хостинг. Для профи делов на 30-60 минут. Wordpress, шаблон готовый. От исполнителя: 1. Выбрать 1 из 4 готовых сайтов (возможно где-то поменять ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • PHP-программист на проект

    Требуется программист для доработок по увеличению функционала над проектом. Нужны уверенные знания php, mysql, jquery, smarty, html, css. Код самописный, нормально структурированный. Если что, поможем разобраться. От вас пример кода с указанием затрат времени на его написание, ...

    PHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разработчик на битрикс framework

    $2500

    Обязанности: Создание и доработка/внедрение нового функционала Опыт работы с 1С-Битрикс обязателен Javascript базово и понимание технологии ajax HTML/CSS – базово Требования: Адекватность :) Обязательное наличие skype и возможность общаться голосом. От нас Каждые пол года пересмотр квалификации ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Поправить одностраничник + Яндекс.Маркет

    Есть сайт-одностраничник. На сайте будет 1 товар. Цена постоянная, в наличии постоянно, условия доставки постоянные. Выглядеть будет так http://cms-lab.net/templ/0001lp/kondicioner_2/ (с другими картинками), исходник есть. Требуются следующие возможности: 1) пользователь кликает по кнопке "купить" 2) товар помещается в псевдокорзину (всплывающее ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Программа для автоматизации заполнения формы

    $100

    необходимо написать программу для этого сайта - http://krisha.kz/a/new?cat=rent.flat. Программа должна автоматизировать процесс подачи данных в объявление. Вы должны указать в каком виде должна вестись база данных квартир. Сейчас она ведется в программе Excel.

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • [FLASH] заменить https на http в исходнике флеша

    $50

    Есть исходник FLA, в котором нужно сделать замену вводимого урла с htts:// на http:// и всё :) Суть софта - пользователь вводит УРЛ видео, серверный софт это видео, грубо говоря, скачивает и выдает пользователю ссылку.. С недавнего ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад