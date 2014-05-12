Программа для автоматизации заполнения формы

$100
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки136 просмотров
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необходимо написать программу для этого сайта - http://krisha.kz/a/new?cat=rent.flat. Программа должна автоматизировать процесс подачи данных в объявление. Вы должны указать в каком виде должна вестись база данных квартир. Сейчас она ведется в программе Excel.

10 лет назад
Mushka76
47 летКазахстан
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
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