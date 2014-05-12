Парсер сайта в Excel

Добрый вечер!

Необходимо написать парсер, достаточно продвинутый.

Вот пример товара http://www.acewholesalehandbags. точка ком/Georgia-high-cla-emboing-genuine-leather-shoulder-bag-JC0703-p2748.html

Необходимо парсить — первое слово описания (Georgia), артикул — последнее слово описания (JC0703), вес — Weight: 2 Kg, размер модели в см, Цвет — Color (нажимая на цвет, меняется цвет товара, нужно что бы в отдельную папку, названную по артикулу копировались эти фото, и каждому файлу присваивалось имя по соответствующему цвету). Названия цветов (в данном примере Bronze, Plum, Blue, Black, Silver grey) должны так же помещаться в ячейку соответствующего артикула. Так же нужно парсить описание (Product Description) и фотографии ниже модели.

Все это в Excel файл и отдельную папку, названную именем артикула (для фото).

ВАЖНО! В последнюю строку должны вставляться фото Bronze, Plum, Blue, Black, Silver grey (тех, которые доступны к заказу)

Жду ваше предложение с ценой и сроками.