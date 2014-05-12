Онлайн редактор текста

За основу функционала берем http://fabricjs.com/kitchensink/ http://clip2net.com/s/i5CWUn

Функции которые нужны:

1. Lock horizontal movement, Lock vertical movement – чтоб была одной кнопкой

2. Opacity обложки(бэграунда)

3. Font family выбор разного шрифта

4. Text align, Font size, Line height, Bold, Italic, Underline

5. При двойном нажатии чтобы была возможность редактировать текст внутри блока

6. При масштабировании чтобы текст оставался такого же размера и переносился в новую строку при необходимости

7. При нажатии сгенерировать страницу через ajax в скрипт должны передаться такие данные:

- Координаты области текста(4 точки)

- Текст с данными стилей. Что то похожее на html, чтобы была возможность считывания стилей и рендеринг скриптом на картинка. В данных текста должна переносится информация о переносах слов на новую строку, чтобы текст не был сплошной строкой.

- Нужно попробовать сделать функцию масштабирования всей области, если выйдет, возможно получится сразу генерировать картинку на фотке высокого расширения без написания серверной части.