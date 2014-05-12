Скрипт не может пройти проверку cookie

Здравствуйте. Ищем программиста для реализации следующего: Есть сайт на html + css, формат Лендинг Пейдж Необходимо написать скрипт который будет анализировать входящий трафик по utm меткам. И в зависимости от анализа подставлять другие данные для вывода на сайте. Например : При ...