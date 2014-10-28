Настроить скрипт импорта данных с файла CSV

Доброго. Нужно сделать, чтобы при отправлении письма-заявки с лендинга вроде oakfloor.ru в письме присутствовала информация из UTM-метки: - источник - ключевик - кампания Пример UTM-метки: ?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_content=plastikovye_okna&utm_campaign=okna_mobifon_VCH
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо доработать скрипт импорта данных с файла формата CSV на сайт. Обязательное условие - общение через Skype(для более точного разъяснения сути проблемы).
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