Оптимизация работы сайта OpenCart

Необходимо оптимизировать скрипты работы сайта http://www.mebelok.com/ Сайт на OpenCart с существенными доработками. На сайте 8400 товаров, ежедневно одновременно сидит 60-80 человек. Сайт растет.

Скорость загрузки страниц должна быть не более 0,2 с. С хостингом и настройкой сервера все нормально, обновление железа - это уже последний шаг в работе специалиста.

Первое, где копать - алгоритмы отработки запросов фильтров.

Условия работы - почасовая оплата. Начинаем с того, что Вы находите проблему, исправляете, мы видим результат - оплачиваем. Далее отчет о проделанной работе с количеством потраченных часов, оплата раз в 2 недели. Работы на сайте много, потому рассчитываем на успешное долгосрочное сотрудничество. В заявке указывайте, пожалуйста, ставку в час.