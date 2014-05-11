Помогите восстановить работу самописного скрипта. Начал не правильно распарсивать информацию из исходного файла.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Joomshopping отредактировать карточку товара
1. Добавить эффект "лупа" для картинки
2. сменить место вывода полей
3. настроить вывод товаров категори
4. отображать меню подкатегорий выбранной категории
http://body-check.ru/ здесь шаблон
то, что должно получиться - в приложении
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