Joomshopping отредактировать карточку товара

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок146 просмотров
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Joomshopping отредактировать карточку товара

1. Добавить эффект "лупа" для картинки

2. сменить место вывода полей

3. настроить вывод товаров категори

4. отображать меню подкатегорий выбранной категории

http://body-check.ru/ здесь шаблон

то, что должно получиться - в приложении

10 лет назад
petrovichalex
Александр 
37 летГермания
15 лет в сервисе
Был
год назад
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