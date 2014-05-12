Создать шорткод Google карты для Wordress

Задача:

Для Wordpress создать шорт-код [routemap], который выводит карту Google с прорисованным авиамаршрутом и летящим самолетиком на нем (точно так, как на aviasales.ru, http://http://c2n.me/i6nohG.jpg). Цвета, картинки, стили, подписи городов, анимированный самолетик, кривая маршрута, параметры масштабирования по умолчанию и прочее использовать такие же как и на aviasales.ru.

Входные параметры шорткода:

[routemap]

from - название города на кириллице (возможно название города и страна, чтобы google maps корректно нашел)

to - название города на кириллице (возможно название города и страна, чтобы google maps корректно нашел)

в самой функции шорткода в коде должна быть возможность задать ширину и высоту выводимого блока с картой

Таким образом, в отличие от aviasales, здесь маршрут строится по названию городов, которые передаются гуглу-мэпс.

От Вас требуется:

или готовый плагин (версия WP 3.8) или код для functions.php с нужными стилями, картинками и яваскриптами