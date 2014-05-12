Исправить ошибку на сайте webasyst

$10
Веб-программированиеЗавершен8 заявок165 просмотров
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Исправить ошибку на сайте webasyst

сайт spb-vanna.ru.

FTP дам исполнителю.

10 лет назад
cem_neo
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
proger86
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
494 отзыва(-10)
10 лет назад
$10
1 день
Исправил ошибки очень оперативно, сделал качественно свою работу. Будем дальше работать
Семен в качестве заказчика как всегда безупречен! Спасибо Вам за очередной интересный проект, однозначно рекомендую!
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