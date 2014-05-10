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Нужно спарсить сайт: Галлерея изобразительного искусства Галлерикс точка ру
Картины должны быть максимального размера с комментарием : Художник, название
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