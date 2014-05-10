Спарсить сайт

Здравствуйте, нужно сделать копию этого сайта http://www.backly.ru/ но вместо блога будет новостная лента на сайте присутствует регистрация, на своем я хочу сделать такую же, но кроме емейла и пароля имя пользователя так же нужно сделать систему вывода денег и ...