Т.е. торговля будет не напрямую с биржи, а через мой сайт черех их api. Скрипт должен считать убытки и прибыль(объясню и покажу как), а также в реальном времени следить за курсом на биржах по выбранной паре ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется написать парсер нескольких форумов. Адреса форумов предоставлю при личной переписке.
Требование:
скрипт с возможностью добавления похожих форумов в последствии
использовать curl
данные сохранять в предоставленную мной БД
возможность стартовать с крона раз в 30 минут
прокси сервера на случа бана
+ десяток однотипных сайтов.
более детально при личной переписке
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