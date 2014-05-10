Написать парсер

$500
Веб-программированиеЗакрыт7 заявок238 просмотров
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Требуется написать парсер нескольких форумов. Адреса форумов предоставлю при личной переписке.

Требование:

скрипт с возможностью добавления похожих форумов в последствии

использовать curl

данные сохранять в предоставленную мной БД

возможность стартовать с крона раз в 30 минут

прокси сервера на случа бана

+ десяток однотипных сайтов.

более детально при личной переписке

10 лет назад
maxicash
Андрей 
43 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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