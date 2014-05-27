Доработать меню сайта joomla 2.5

Нужно доработать меню сайта.

Добавить позицию в шаблон (рекламный блок на скриншоте)

Уменьшить размеры иконок соц.сетей в модуле входа через соц.сети и вставить их в указанное место (смотри скриншот)

Добавить ссылки "вход и регистрация" на аяксе во всплывающем окне.

Добавить ссылку "личный кабинет"

Сделать погодный информер на "сегодня" со ссылкой ниже "на две недели" которая ведет на определенную страницу на сайте.

Сделать вывод курса валют на сегодня со ссылкой на определенную страницу на сайте.

Логотип переместить согласно макету.