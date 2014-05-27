Доработать меню сайта joomla 2.5

Веб-программированиеЗавершен1 заявка128 просмотров
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Нужно доработать меню сайта.

Добавить позицию в шаблон (рекламный блок на скриншоте)

Уменьшить размеры иконок соц.сетей в модуле входа через соц.сети и вставить их в указанное место (смотри скриншот)

Добавить ссылки "вход и регистрация" на аяксе во всплывающем окне.

Добавить ссылку "личный кабинет"

Сделать погодный информер на "сегодня" со ссылкой ниже "на две недели" которая ведет на определенную страницу на сайте.

Сделать вывод курса валют на сегодня со ссылкой на определенную страницу на сайте.

Логотип переместить согласно макету.

Joomla
10 лет назад
student2015
Антон 
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
DIMA_BEL
Дмитрий 
31 годБеларусь
11 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
10 лет назад
$75
3 дня
Отличная работа, надежный человек! Сделано было на много больше чем планировали, т.к. по ходу работы стали появляться новые идеи по проекту. Сотрудничеством доволен!
Отличный заказчик! Рекомендую!
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