CMS для учета заявок

$50
Веб-программированиеЗакрыт20 заявок286 просмотров
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Требуется написать CMS для учета заявок

система представляет из себя виде таблице с полями (№. Статус. Дата приема. кто принял. текст заявки. клиент. дата выполнения. работник. сумма)

также нужны отчеты за месяц, за период и по дням

отчет в формате клиент и все заявки

есть декстопное приложения его нужно переделать в CMS

10 лет назад
akimova_a_a
42 годаКазахстан
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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