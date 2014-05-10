Требуется написать CMS для учета заявок

система представляет из себя виде таблице с полями (№. Статус. Дата приема. кто принял. текст заявки. клиент. дата выполнения. работник. сумма)

также нужны отчеты за месяц, за период и по дням

отчет в формате клиент и все заявки

есть декстопное приложения его нужно переделать в CMS