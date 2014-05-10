Компонент HelpDesc joomla 1.5 -> joomla 3.0

Есть работающий самописный компоннет - мы его называем заявки (по зарубежному HelpDesc).

Писался он под джумлу 1.0, потом получилось самостоятельно перенести его на джумлу 1.5

В данный момент есть потребность переделать его под джумлу 3.0

Компонент писался не придерживаясь никаких правил написания компоннетов джумлы.

Там просто один файлик zayavki.php с 3000 ми строк.

Представляет из себя табличку со списком добавленных заявок, форма для добавления заявок, просмотр заявок и редактирование заявок. всяческие имейл оповещения после каждого сделанного действия над заявкой. есть разграничение уровней доступа к этому компоненту (добавление заявок, просмотр, редактирование). админки у компонента нет, только фронт.

в данный момент компонент полностью перенесен на хостинг джумлы 3.0 со всеми файлами и табличками. конечно выдает кучу ошибок.

хочется чтоб его просто заставили работать я так понимаю что там нужно вызывать другие библиотеки, иначе подключаться к базе, иначе делать выборку из базы, а основной алгоритм работы компонента трогать не придется, по дизайну с css возиться тоже не нужно (сами доделаем).

во вложении три скриншота.