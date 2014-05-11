Необходимо разобрать массив php

$15
Веб-программированиеЗавершен4 заявки164 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо разобрать массив php в цикле с несколькими проверками. В прикрепленном файле пример массива и того что необходимо в результате.

PHP
10 лет назад
alexeygrek
Алексей 
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Hungry_Hunter
Артем 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
195 отзывов(-1)
10 лет назад
$15
1 день
Отличный исполнитель. Выполнил работу в короткие сроки и учёл несколько поправок. Приятный в общении, что не мало важно. Рекомендую.
Очень приятный заказчик, объяснил четко задачу, по завершению сразу оплатил работу. С удовольствием поработаю с вами еще.