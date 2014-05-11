Разместить страницу с IFRAME в Личном кабинете

Оператору не требуется реализовывать в Личном кабинете логику подключения/отключения услуг, а также дорабатывать свой биллинг. Вся работа происходит внутри IFRAME RentSoft.

​ Создать в Личном кабинете новую пустую страницу (например, по адресу http://cabinet.agent-name.ru/rentsoft/ – далее по тексту мы ссылаемся на нее просто как на /rentsoft/). Вставить на страницу /rentsoft/ стандартную «шапку» и стандартный «подвал» Личного кабинета.

​ Убедиться, что при прямом наборе в браузере URL /rentsoft/?any_arguments вначале открывается форма авторизации абонента, а уже затем – отображается именно эта страница, с сохранением всех аргументов: /rentsoft/?any_arguments – это важно для корректного сопряжения Личного кабинета с витриной. Т.е. после авторизации абонент должен попадать ровно на тот же URL, на который он перешел изначально, с теми же аргументами!

​ Если личный кабинет не поддерживает сохранение URL-а после авторизации и с предыдущим пунктом возникают проблемы, обходной путь описан в файле embed_insert_iframe.txt.

​ Вставить в середину страницы /rentsoft/ тэг IFRAME, содержащий блок управления услугами Рентсофт. В src тэга IFRAME передаются: ID текущего пользователя, текущее время, цифровая подпись и т.д., а также данные для подстройки высоты IFRAME под высоту контента (полное описание см. в конце документа). Не пытайтесь генерировать IFRAME вручную – лучше возьмите за основу готовые примеры кода, приложенные к документу: файл api/Rentsoft.php, функция getIframe() (или, если у Вас не PHP, возьмите за основу JavaScript-код из функции getStretchingIframe()). Например, для PHP вызов данной функции может быть таким

require_once "path/to/api/Rentsoft.php";

echo Rentsoft::getIframe(

@$_GET['rs_uri'],

null,

"уникальное имя оператора ($AG_NAME)",

"ID_ТЕКУЩЕГО_ЗАЛОГИНЕННОГО_ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ",

null,

"Ключ цифровой подписи IFRAME ($AG_SECRET)"

);

В архиве с примерами кода имеются примеры метода getIframe() для PHP, Java Servlets, JSP, Ruby и C#.

​ Прописать в меню Личного кабинета ссылку на получившуюся страницу с IFRAME, чтобы пользователи могли туда попадать из Личного кабинета и управлять своими услугами (например, блокировать, отключать и т.д.).