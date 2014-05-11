Разместить страницу с IFRAME в Личном кабинете

Помогите восстановить работу самописного скрипта. Начал не правильно распарсивать информацию из исходного файла.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Оператору не требуется реализовывать в Личном кабинете логику подключения/отключения услуг, а также дорабатывать свой биллинг. Вся работа происходит внутри IFRAME RentSoft.
Создать в Личном кабинете новую пустую страницу (например, по адресу http://cabinet.agent-name.ru/rentsoft/ – далее по тексту мы ссылаемся на нее просто как на /rentsoft/). Вставить на страницу /rentsoft/ стандартную «шапку» и стандартный «подвал» Личного кабинета.
Убедиться, что при прямом наборе в браузере URL /rentsoft/?any_arguments вначале открывается форма авторизации абонента, а уже затем – отображается именно эта страница, с сохранением всех аргументов: /rentsoft/?any_arguments – это важно для корректного сопряжения Личного кабинета с витриной. Т.е. после авторизации абонент должен попадать ровно на тот же URL, на который он перешел изначально, с теми же аргументами!
Если личный кабинет не поддерживает сохранение URL-а после авторизации и с предыдущим пунктом возникают проблемы, обходной путь описан в файле embed_insert_iframe.txt.
Вставить в середину страницы /rentsoft/ тэг IFRAME, содержащий блок управления услугами Рентсофт. В src тэга IFRAME передаются: ID текущего пользователя, текущее время, цифровая подпись и т.д., а также данные для подстройки высоты IFRAME под высоту контента (полное описание см. в конце документа). Не пытайтесь генерировать IFRAME вручную – лучше возьмите за основу готовые примеры кода, приложенные к документу: файл api/Rentsoft.php, функция getIframe() (или, если у Вас не PHP, возьмите за основу JavaScript-код из функции getStretchingIframe()). Например, для PHP вызов данной функции может быть таким
require_once "path/to/api/Rentsoft.php";
echo Rentsoft::getIframe(
@$_GET['rs_uri'],
null,
"уникальное имя оператора ($AG_NAME)",
"ID_ТЕКУЩЕГО_ЗАЛОГИНЕННОГО_ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ",
null,
"Ключ цифровой подписи IFRAME ($AG_SECRET)"
);
В архиве с примерами кода имеются примеры метода getIframe() для PHP, Java Servlets, JSP, Ruby и C#.
Прописать в меню Личного кабинета ссылку на получившуюся страницу с IFRAME, чтобы пользователи могли туда попадать из Личного кабинета и управлять своими услугами (например, блокировать, отключать и т.д.).
- Похожие заказы
- $10Веб-программирование19 заявокЗакрыт10 лет назад
- $15
Необходимо разобрать массив php в цикле с несколькими проверками. В прикрепленном файле пример массива и того что необходимо в результате.Завершен10 лет назад
- $50
Необходимо подключить интернет магазин к яндекс снипетам (ввыдаче появляется описание товара и цена) для этого необходимо сгенерировать YML файл. Подробнее расписано здесь как это делается. Прошу отозваться тех кто уже исполнял аналогичное задание и у него ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Задача: Для Wordpress создать шорт-код [routemap], который выводит карту Google с прорисованным авиамаршрутом и летящим самолетиком на нем (точно так, как на aviasales.ru, http://http://c2n.me/i6nohG.jpg). Цвета, картинки, стили, подписи городов, анимированный самолетик, кривая маршрута, параметры масштабирования по ...Завершен10 лет назад
- $10
Исправить ошибку на сайте webasyst сайт spb-vanna.ru. FTP дам исполнителю.Завершен10 лет назад
Требуется доработать сайт под отображение на планшете. http://rikkir-sport.ru/ Также необходимо разработать отображение пути по сайту для компонента JoomShopping. Когда посетитель перехрдит на какой-то товар, должна быть строчка, где видно как он туда попал (какая категория, подкатегория и т.п.) Пример: ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Сделать правки на сайте в соответствии с рекомендациями http://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ Включить кеш, оптимизировать JavaScript, включить сжатие. От вас стоимость. СП)Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $50
Имеется сайт, написанный на php. 1. Нужно написать скрипт чтобы его интегрировать в сайта. Чтобы при открытии сайт смотрел на разрешение экрана пользователя и уменьшал/увеличивал масштаб в браузере. Чтобы сайт отображался корректно как на больших ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Есть работающий самописный компоннет - мы его называем заявки (по зарубежному HelpDesc). Писался он под джумлу 1.0, потом получилось самостоятельно перенести его на джумлу 1.5 В данный момент есть потребность переделать его под джумлу 3.0 Компонент писался не ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Доброго времени суток. Необходимо настроить отображение товаров для Virtuemart 2 + Joola 2.5 . Например, чтобы на странице http://toptv.by/massazhery, если товара нет в наличии, вместо цены и кнопки купить отображалась фраза нет в наличии.Веб-программирование7 заявокЗакрыт10 лет назад