Редизайн лендингов.

$100
Веб-программированиеЗакрыт15 заявок254 просмотра
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Добрый день.

Есть лендинг http://eliteshoes.com.ua/

Нужно.

1. Улучшить данный лендинг - дизайн+копирайт

2. Нужно создать копию лендинга для оптовых покупателей

3. Нужно создать копию, лендинг на пошив кожаных курток.

Интересует сотрудничество под ключ - дизайн и верстка. Предпочтительно использование программы Adobe Muse.

Обязательно наличие хорошего портфолио!

Работа тестовая, после заинтересован работать постоянно.

Отправляйте свои предложение по сотрудничеству и ценам.

10 лет назад
Royalshop
Толик 
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад