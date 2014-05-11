Редизайн лендингов.

Помогите восстановить работу самописного скрипта. Начал не правильно распарсивать информацию из исходного файла.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Есть лендинг http://eliteshoes.com.ua/
Нужно.
1. Улучшить данный лендинг - дизайн+копирайт
2. Нужно создать копию лендинга для оптовых покупателей
3. Нужно создать копию, лендинг на пошив кожаных курток.
Интересует сотрудничество под ключ - дизайн и верстка. Предпочтительно использование программы Adobe Muse.
Обязательно наличие хорошего портфолио!
Работа тестовая, после заинтересован работать постоянно.
Отправляйте свои предложение по сотрудничеству и ценам.
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