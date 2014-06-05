Установить сайт на Wordpress + ACF

$50
Веб-программированиеЗавершен2 заявки140 просмотров
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Установить сайт на Wordpress + ACF

ТЗ в приложении, скриншоты вёрстки так же в приложении

ВЁРСТКА УЖЕ ЕСТЬ. Верстать ничего не нужно!

WordPressСайт на WordPress
10 лет назад
Arcky
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
stepanko
Степан 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 дней назад
10 лет назад
$60
1 день
Работаем со Степаном регулярно! Это очень, очень грамотный специалист по настройке WORDPRESS. Оказывается на нём можно делать очень удобные в управлении сайты разных направлений.
Сотрудничаю с Сергеем не первый раз. Как всегда, все на высоте: понятное ТЗ, оплата без задержек. Приятно работать с профессионалами.
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