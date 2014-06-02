Скрипт поиска музыки

Веб-программированиеЗавершен1 заявка162 просмотра
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Нужно доработать скрипт поиска музыки - http://пошук.укр/music/ - убрать рекламу, исправить ошибки с воспроизведением.

Или предложить свой скрипт поиска музыки (не ВКонтакте).

При положительном результате будут еще задачи по другим скриптам.

10 лет назад
Norfin
51 годУкраина
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
zhmenia
Царик 
34 годаБеларусь
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$15
1 день
Рекомендую как отличного специалиста. Кроме задания по проекту удалось решить множество других вопросов, устранить возникшие ранее ошибки, добавить новые функции. Результатами работы полностью доволен!
Вежливый, адекватный заказчик. Отвечает на любые вопросы по проекту, платит вовремя, всегда на связи. Такие люди - большая редкость сегодня. Спасибо!
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