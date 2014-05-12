Написать скрипт для сайт

Необходимо подключить интернет магазин к яндекс снипетам (ввыдаче появляется описание товара и цена) для этого необходимо сгенерировать YML файл. Подробнее расписано здесь как это делается. Прошу отозваться тех кто уже исполнял аналогичное задание и у него ...