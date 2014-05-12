Система тестирования знаний

Joomshopping отредактировать карточку товара 1. Добавить эффект "лупа" для картинки 2. сменить место вывода полей 3. настроить вывод товаров категори 4. отображать меню подкатегорий выбранной категории http://body-check.ru/ здесь шаблон то, что должно получиться - в приложении
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Назначение системы :
Тестировать знания и навыки в различных областях и выводить на основании тестирования интегральную оценку. (Глобальная сеть)
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