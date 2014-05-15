Плагин для WordPress

Функционал плагина: Клиент попадает на страницу сайта, в зависимости от настроек страницы ему показывается последовательность модальных окон (Popup-Landing Page) с формами для заполнения. В случае если форма заполнена, данные передаются в CRM (есть API). По мимо данных из заполненной формы необходимо подцепить данные по клиенту из API Google Analytics или Яндекс.Метрики. Необходимо определить источник трафика, ключевое слово, utm метку если они присутствуют.

Опционально передать в CRM User-ID клиента (доступно в новой версии Google Analytics Universal).

Большая часть функционала реализована в плагине Ninja Popups for WordPress - плагин будет предоставлен.

Детальное описание функционала предоставлю личным сообщением.