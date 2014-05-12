Создать парсер для интернет-магазина

Требуется слайдер на главную страницу интернет-магазина на Opencart. Такого же типа - http://demo.webdeveloperplus.com/featured-content-slider/. В принципе можно его же и взять готовый. Пробовал сам прикрутить, но на главной уже есть карусель и при подключении стилей происходит конфликт. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Задача - написать парсер для собирания информации о товарах из нескольких источников (В этом месяце 3, через месяц ещё 2). На выходе должен получатся zip архив с фотографиями и csv файл из 25 столбцов, заполненных информацией о товарах (наименование, категория товара, вес, цена и прочее). Логика заполнения каждого столбца будет описана после утверждения исполнителя.
В парсере нужно реализовать редактируемую таблицу соответствий. Часть данных для конечного csv будут браться оттуда. Нужно реализовать импорт-экспорт таблицы в csv или xls, чтобы можно было с ней работать в экселе.
Программа должна быть масштабируемой. В неё будут добавляться со временем другие поставщики. Будут требоваться регулярные доработки.
Если программа пропускает какие-то товары, или парсит их с ошибкой, то она не должна из-за этого вылетать, а должна сообщать об этом в доп. Окне, чтобы можно было в дальнейшем отловить и исправить ошибки, и чтобы одна ошибка не ломала всю работу парсера.
В программе должна быть отдельно активируемая возможности заново парсить фотографии товара и заново парсить описание товара, на случай, если поставщик обновит эту информацию.
В заявке ОБЯЗАТЕЛЬНО примеры работ, сроки и ориентировочная стоимость.
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