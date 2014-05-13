Доп.функционал для магазина на базе ocStore

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок227 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть готовый магазин на базе ocStore. Нужно написать дополнительный функционал + сделать незначительные правки по верстке.

10 лет назад
s-shevchuk
Сергей 
43 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Jason_Bourne
43 годаРоссия
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$100
5 дней
Заявлено 5 дней. Реально 2 месяца, и не до конца
  • Похожие заказы

  • Установить и настроить SEO-модуль для Wordpress

    Есть сайт-каталог аудио-видеотехники Wordpress 3.9.1 + нужно будет убрать из вывода страницы стиля CSS (образуется много строк, в итоге контент каждой страницы находится в самом низу кода страницы) в отдельный файл, так, чтобы не пострадала тема. Просьба, ...

    WordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Настройка сайта, работа с картой google maps

    Для сайта trehrechie.com необходимо: 1. Сайт перенесен на новый хостинг но не настроен. Необходимо навести порядок, настроить карту, обновить модули, настроить резервное копирование базы и т.д. 2. Работа с интерактивной картой google maps на сайте. Необходимо разработать систему ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Программист для мультилендинга

    Здравствуйте. Ищем программиста для реализации следующего: Есть сайт на html + css, формат Лендинг Пейдж Необходимо написать скрипт который будет анализировать входящий трафик по utm меткам. И в зависимости от анализа подставлять другие данные для вывода на сайте. Например : При ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Простой скрипт:привязать utm к переменным в письме

    Доброго. Нужно сделать, чтобы при отправлении письма-заявки с лендинга вроде oakfloor.ru в письме присутствовала информация из UTM-метки: - источник - ключевик - кампания Пример UTM-метки: ?utm_source=yandex&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_content=plastikovye_okna&amp;utm_campaign=okna_mobifon_VCH

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создать парсер для интернет-магазина

    Добрый день. Задача - написать парсер для собирания информации о товарах из нескольких источников (В этом месяце 3, через месяц ещё 2). На выходе должен получатся zip архив с фотографиями и csv файл из 25 столбцов, ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • PHP программист

    $500

    Ищется php-программист на удаленку, для ведения текущих проектов. Требования: 1. Знание php, js (jquery), mysql, ms sql 2. Стабильная доступность онлайн. 3. Ответственность, пунктуальность, адекватность. Оплата 500 wmz/мес. П.С. Убедительная просьба все предложения строго в проект.

    PHP
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Вертикальный слайдер контента

    Требуется слайдер на главную страницу интернет-магазина на Opencart. Такого же типа - http://demo.webdeveloperplus.com/featured-content-slider/. В принципе можно его же и взять готовый. Пробовал сам прикрутить, но на главной уже есть карусель и при подключении стилей происходит конфликт. ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Удалить с хостинга вирус

    Нужно удалить с хостинга известный мне вирус и ,посмотреть откуда он мог залезть. А так же надо научить пользоваться ssh клиентом, что бы удалить заражённые части файлов.

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад