Доп.функционал для магазина на базе ocStore

Есть сайт-каталог аудио-видеотехники Wordpress 3.9.1 + нужно будет убрать из вывода страницы стиля CSS (образуется много строк, в итоге контент каждой страницы находится в самом низу кода страницы) в отдельный файл, так, чтобы не пострадала тема. Просьба, ...
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Есть готовый магазин на базе ocStore. Нужно написать дополнительный функционал + сделать незначительные правки по верстке.
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