Доп.функционал для магазина на базе ocStore

Требуется слайдер на главную страницу интернет-магазина на Opencart. Такого же типа - http://demo.webdeveloperplus.com/featured-content-slider/. В принципе можно его же и взять готовый. Пробовал сам прикрутить, но на главной уже есть карусель и при подключении стилей происходит конфликт. ...