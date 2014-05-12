Установить и настроить SEO-модуль для Wordpress

Есть сайт-каталог аудио-видеотехники Wordpress 3.9.1

+ нужно будет убрать из вывода страницы стиля CSS (образуется много строк, в итоге контент каждой страницы находится в самом низу кода страницы) в отдельный файл, так, чтобы не пострадала тема.

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