[FLASH] заменить https на http в исходнике флеша

Есть исходник FLA, в котором нужно сделать замену вводимого урла

с htts:// на http://

и всё :)

Суть софта - пользователь вводит УРЛ видео, серверный софт это видео, грубо говоря, скачивает и выдает пользователю ссылку.. С недавнего времени видео-сервис стал работать по https, а FLASH приложение при вводе https урла ругается. Нужно просто заменять урл https:// на http:// если это урл заданного сервиса.

При этом, нужно сохранить в той же версии флеша.. Год написания софта - 2009/2010. Возможно, нужен будет соответствующий архаичный софт :)

пишите.

скину исходник и ссылку на сайт, что бы было понятней, что нужно слелать