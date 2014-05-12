Написать панель управления

Нужен РНРшник!

Полное ТЗ после "собеседования".

Есть сервера, которые будут принимать от нашего сайта различные GET запросы.

С пополненным балансом, юзер в своей пользовательской части ("личный кабинет") может сгенерировать кастомную услугу, отправить запрос (от выбора им доступных опций - видоизменяется отсылаемый get-запрос) и скачать файлик, который прислал обратно сервер (ответ на get-запрос).

Админская часть для управления юзерами и группами юзеров.

Панель управлениям всем этим, платежными шлюзами, статистика, возможность добавления/редактирование списка серверов, которым будут отправляться наши запросы.