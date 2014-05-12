Парсинг товаров

Нужен РНРшник! Полное ТЗ после "собеседования". Есть сервера, которые будут принимать от нашего сайта различные GET запросы. С пополненным балансом, юзер в своей пользовательской части ("личный кабинет") может сгенерировать кастомную услугу, отправить запрос (от выбора ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо парсить товары и передавать данные о них по апи.
Парсинг с различных сайтов по ТЗ. ТЗ, по факту.
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