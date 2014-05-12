Поправить одностраничник + Яндекс.Маркет

Есть сайт-одностраничник.

На сайте будет 1 товар. Цена постоянная, в наличии постоянно, условия доставки постоянные.

Выглядеть будет так http://cms-lab.net/templ/0001lp/kondicioner_2/ (с другими картинками), исходник есть.

Требуются следующие возможности:

1) пользователь кликает по кнопке "купить"

2) товар помещается в псевдокорзину (всплывающее окошко) с кнопкой "оформить заказ" с полем ввода имени, телефона и почты.

При нажатии на на "оформить заказ" с сайта уходит 2 письма - пользователю и админу.

3) все это интегрируется с Яндекс Маркетом (основной трафик планируется оттуда)

То есть нужно взять готовый одностраничник (ссылка выше), перепилить формы отправки сообщений под поставленную задачу, сделать YML, Excel или CSV для маркета.

Картинки и тексты буду менять сама.

Ваши предложения по реализации, стоимости и срокам, пожалуйста, оставляйте в проекте.